[Review] Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition

Hoe pakt de remaster van deze 17 jaar oude titel uit?

Zo’n 17 jaar geleden verscheen Final Fantasy Crystal Chronicles op de GameCube. Het was de eerste Final Fantasy-titel op een Nintendo-console na Final Fantasy VI op de Super Nintendo. De game kenmerkte zich doordat de focus lag op multiplayer. Destijds was dat lokale multiplayer welke behoorlijk geforceerd aanvoelde in combinatie met de Gameboy Advance. Bij de ontwikkeling van Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition was dan ook één ding duidelijk: de multiplayer moest toegankelijker worden gemaakt. Of dat gelukt is en of Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition in deze tijd nog een leuke game is, lees je in deze review.

Het verhaal

Voor wie het origineel niet kent, blikken we nog even terug op het verhaal waar deze Final Fantasy-titel om draait. De wereld wordt namelijk bedreigt door een levensgevaarlijke mist, genaamd miasma. De mist is zo dodelijk dat het niet even een kwestie is van adem inhouden en wegrennen, maar gelukkig is er wel een oplossing voor: de myrrh. Elke stadje heeft een groot kristal staan die de miasma weg kan houden uit het bewoonde gedeelte, maar dat is niet voor eeuwig. Daarom zul je elk jaar meer myrrh moeten toevoegen aan dit kristal en dat is ook waar de game om draait: je doel is om op zoek te gaan naar myrrh, wat je doet door op pad te gaan met je caravan om zo verschillende dungeons te betreden. In al deze dungeons staat er een kristallen boom waarvan je een druppel myrrh moet opvangen.

Een avontuur vol dungeons

Het spel is opgedeeld in allemaal verschillende instance dungeons en stadjes waar je naar toe kunt navigeren. Dit navigeren doe je door je caravan in de world map op de verschillende logo’s van de stadjes en dungeons te zetten. Als je dit doet word je naar de instance gebracht. Het is een unieke stijl van gameplay en iets wat ik wel passend vond voor de atmosfeer die Final Fantasy Crystal Chronicles wilt neerzetten. Je hebt het gevoel alsof je bezig bent met het lezen van een heel oud boek, terwijl je met de hoofdrolspelers van dat boek zelf aan het spelen bent.

Je hebt de keuze uit een reeks ”hoofdrolspelers” met elk hun eigen voordelen. Je hebt de Clavat, die gebalanceerd zijn in wat ze kunnen, de Selkie, dit ras heeft het voordeel dat ze heel snel zijn, de Lilty, een ras dat fysiek heel sterk is maar niet met magie om kan gaan en tenslotte heb je de Yukes die het tegenovergestelde zijn van de Lilty’s. Naast de keuze van een ras krijg je per ras ook nog eens de keuze uit 5 verschillende poppetjes. Hiermee kun je de hoofdrolspeler wat customizen.

In tegenstelling tot stadjes waar je dankzij het kristal wel kunt rondlopen zonder dood te gaan, kan dit niet in de dungeons. Je hebt hiervoor een speciale beker die in een bepaalde radius de giftige miasma op een afstand houdt. Als je alleen speelt wordt deze gedragen door een schattige moogle die samen met de speler meebeweegt. Je hoeft je dan geen zorgen te maken over de locatie van de beker. Speel je samen? Dan moet een speler de beker bij zich houden om iedereen te beschermen.

Naast de gevaarlijke miasma zijn er ook nog een hele rits aan monsters die je het leven maar al te graag zuur maken. Het is wel handig als je deze verslaat, aangezien ze krachtige spreuken en verschillende voorwerpen kunnen laten vallen. Ze geven echter geen exp, aangezien de voortgang van een karakter wordt bepaald door verschillende ”relics” die je op het einde van elke dungeon vindt. Heel erg is dit niet, Final Fantasy Crystal Chronicles heeft zich immers nooit als een klassieke RPG gepositioneerd.

Na het verslaan van de eindbaas van een dungeon (die overigens altijd hele andere mechanics tot hun beschikking hebben), krijg je een scherm waar de spelers een relic mogen kiezen. Deze relics geven je permanente buffs die je: +1/+2 strength/magic/defense geven of een extra hartje. Naast deze relics krijg je ook waar je uiteindelijk voor gekomen bent: het druppeltje myrrh om je beker te vullen. Alleen is je beker niet gevuld na 1 druppeltje, maar pas na 3 druppeltjes. Als de beker vol is, kun je terug naar je stadje gaan en het kristal zuiveren waardoor het stadje weer voor een jaartje veilig is van de schadelijke miasma. Dit betekent ook meteen dat je naar het volgende jaar gaat binnen het spel, die weer nieuwe dungeons en wegen voor je openstelt.

Ook zijn er vaak evenementen als je op een kruising terechtkomt. Deze evenementen zijn video’s die afspelen met elk hun eigen groepje van karakters. Dit kan verschillen van iets kopen van een andere caravan tot bijna overvallen worden door een bende dieven. Gameplay-technisch voegt dit echter weinig toe en de evenementen zijn compleet willekeurig. Wél wordt je zo beter meegenomen in het verhaal en leer je de verschillende personages kennen.

Multiplayer

Momenteel is de multiplayer zowel een van de plus- als minpunten van het spel. Allereerst werkt de online multiplayer wel verrassend goed. De mensen die je online tegenkomt werken goed samen, wisselen de beurt goed af met wie de beker vasthoudt en helpen je goed met de voortgang van een dungeon. Communiceren gaat via een reeks beschikbare opmerkingen die je kunt kiezen, welke goed aansluiten bij de gameplay. Je moet ook echt goed communiceren want in multiplayer is er geen moogle aanwezig die je beker vasthoudt, dit moet je zelf doen.

Het probleem van de multiplayer speelt met name wanneer je op het einde van de dungeon komt en maar 1 persoon de druppel van myrrh krijgt. Dit is nog acceptabel als je met twee mensen het spel probeert uit te spelen, maar het wordt vervelend als je met vier spelers het spel wilt uitspelen. Dit betekent namelijk dat je een dungeon 4 keer moet spelen zodat alle leden van je party hun eigen druppel hebben. Deze druppel heb je namelijk nodig om door te gaan met het hoofdverhaal.

Een game waar je vrolijk van wordt

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition is een remaster van een behoorlijk oude game en gelukkig hebben de graphics een flinke oppoetsbeurt gehad. Natuurlijk zie je her en der nog wel eens wat minder mooie textures en zijn personages soms niet al te gedetailleerd, maar over het algemeen oogt de game erg goed op de Switch. De wereld is kleurrijk en oogt over het algemeen scherp, bovendien draait de game ook prima. Het hoogtepunt op audiovisueel gebied is echter duidelijk het geluid. Het origineel stond al bekend om de prachtige soundtrack en heerlijke muziekjes, dat is ook nu weer het geval. Regelmatig zal de muziek je zelfs vrolijk maken! Filmpjes zijn grotendeels ingesproken en de voice-acting zit hierbij prima in elkaar. Wel is het jammer dat de muziek bij baasgevechten telkens hetzelfde is, maar verder is er weinig tot niets op aan te merken.

Conclusie

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition is en blijft een deel uit de serie op zichzelf, en is geen volwaardige RPG. Toch kan gezegd worden dat de remaster erg geslaagd is. Niet alleen op audiovisueel gebied, maar ook qua multiplayer, welke nu een stuk toegankelijker is. Het is leuk om de game opnieuw te beleven, en de vele dungeons nu online door te spelen. Voor 30 euro krijg je hiermee een erg leuke multiplayer-ervaring voorgeschoteld!

Eindcijfer: 8.0