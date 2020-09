[Review] RPG Maker MV

Ben jij er klaar voor om jouw eigen spel te maken?

De RPG Maker-serie kwam oorspronkelijk alleen in Japan uit. De vraag in het Westen werd echter zo groot dat besloten werd om het spel ook bij ons uit te brengen. Op 11 september komt RPG Maker MV bij ons uit, maar is dit spel daadwerkelijk geschikt voor iedereen?

Een hele kleine introductie

Zodra je het spel opstart, begin je met een korte introductie. Tijdens deze introductie speel je als Harold, een jongetje die allerlei opdrachten van zijn moeder moet voltooien. Zo moet je eerst bloemen water geven, maar als je naar buiten loopt staan er helemaal geen bloemen. Je leert dan ook als eerste hoe je objecten kunt plaatsen. Zodra je naar één van de huizen verderop moet, merk je dat je opgesloten zit en niet naar de wereldkaart kan. Ook hier leer je weer hoe je met events kunt werken zodat je je van het ene punt naar het andere kunt verplaatsen. Tijdens deze introductie leer je dus hoe een aantal elementen van het spel werken. Echter is de introductie niet heel uitgebreid.

Creëer jouw wereld

Naast objecten plaatsen en je verplaatsen tussen verschillende kaarten, leer je nog hoe je het gedrag van personages kunt aanpassen en hoe je monsters zwakker kunt maken. Echter zijn er nog zoveel andere opties in het spel waar geen uitleg, of een veel te korte uitleg, over wordt gegeven. Echter is er wel één duidelijk scherm.

Het meest duidelijke scherm dat je ook het meeste zult gebruiken is het ontwikkelscherm. In dit scherm heb je aan de bovenkant verschillende opties om bijvoorbeeld in- en uit te zoemen op je kaart, kun je de database bereiken en kun je jouw spel testen. Aan de linkerkant heb je een venster waar je objecten kunt uitkiezen om in jouw wereld te plaatsen en heb je een overzicht van de kaarten in jouw spel. Als laatste heb je aan de rechterkant een heel groot venster waarin je de huidige wereld kunt zien.

Overweldigend veel opties

Echter, als je een personage acties uit wil laten voeren of als je bijvoorbeeld karaktereigenschappen wil veranderen, worden de menu’s behoorlijk overweldigend. Laten we als eerste het scherm voor de events als voorbeeld nemen. Het is belangrijk dat jouw personage een boel acties kan uitvoeren en je moet ook kunnen instellen wanneer welke actie beschikbaar is. Alleen er wordt vrij weinig uitleg gegeven, terwijl er wel heel veel opties op jouw scherm beschikbaar zijn. Hierdoor kan het even tijd kosten voordat je doorhebt hoe alles werkt.

Hetzelfde geldt voor het database-scherm. In dit scherm heb je onder andere 17 verschillende tabbladen, waar je verschillende dingen voor jouw spel kunt instellen. Zo kun je bijvoorbeeld nieuwe personages aanmaken en de eigenschappen van jouw personages veranderen, je kunt vijanden aanmaken en instellen, maar ook kun je instellen wat voor soort muziek er op welk moment afgespeeld moet worden en wat voor term jouw spel moet gebruiken voor bijvoorbeeld de levenspunten. Met al deze opties kan het dus wel even duren voordat je hebt uitgevogeld wat waar staat en hoe je alles kunt instellen.





Een gratis versie

Natuurlijk kost het niet alleen super veel tijd om uit te zoeken hoe alles werkt, alleen het kost daarnaast ook redelijk veel tijd om jouw eigen spel te maken. Ook is niet iedereen even creatief weggelegd. Om met een eigen spel te komen, moet je natuurlijk wel ideeën hebben hoe jij jouw verhaal wil laten lopen. Mocht je niet creatief genoeg zijn om jouw eigen spel te maken, of wil je alleen spellen spelen die anderen hebben gemaakt? Dan is er ook voor jou goed nieuws. Er zal namelijk ook een gratis versie uitkomen waarmee je de spellen van anderen kunt spelen, zonder dat je jouw eigen spel kunt maken.

Audiovisueel

De RPG-spellen die jij kunt maken zien er allemaal vrij pixellig uit, wat voor mij het gevoel terugbrengt van de oudere RPG’s. Dit is naar mijn mening zeker niet erg. Waar ik mij wel aan geërgerd heb tijdens het spelen zijn de laadtijden die ontzettend lang duren. Als je wisselt van menu of als je online naar iets wil kijken, moet je ontzettend lang wachten. Ook hadden de menu’s in het spel wel iets gemoderniseerd mogen worden.

Qua muziek is er genoeg keuze. Je hebt een redelijke selectie aan muziekstukken die je kunt inzetten voor jouw spel, hetzij voor gevechten, de wereld of in een huisje. Echter heeft de muziek zelf ook weer een nadeel als je aan het bouwen bent. Hetzelfde deuntje blijft zich continu herhalen en als je uren met een level bezig bent, kan je je voorstellen dat dit op een gegeven moment begint te irriteren. Natuurlijk is er de optie om de muziek handmatig te veranderen, alleen telkens als je deze muziek wil veranderen moet je weer verschillende laadschermen door.

Conclusie

RPG Maker MV heeft veel potentie, maar het spel heeft nog genoeg verbeterpunten. Zo heeft het spel ontzettend lange laadtijden en kunnen sommige schermen redelijk overweldigend zijn door de vele opties. Ook gaat er ontzettend veel tijd inzitten om te begrijpen hoe alles werkt voordat je ook maar een klein spel in elkaar hebt gezet. Daarnaast is het spel meer weggelegd voor de creatievere personen. Mocht je altijd al jouw eigen spel hebben willen maken, vind je het niet erg om alles uit te zoeken en heb je genoeg geduld? Dan is RPG Maker MV aan te raden. Anders zou ik het houden bij de gratis versie waarmee je de spellen van anderen kunt spelen.

Eindcijfer: 5.4