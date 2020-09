Doodle Derby krijgt releasedatum

11 september is het spel al beschikbaar in de Nintendo eShop.

Raceplatformer Doodle Derby komt nu ook naar de Switch en dat gebeurd snel. 11 september is het spel al beschikbaar in de Nintendo eShop. In Doodle Derby moet je zelf een baan bouwen naar het einde van het level en hem zo proberen te halen. Niks is te gek voor het minst realistische autospel ooit. De achtergronden van de levels zien er uit alsof ze door kinderen gemaakt zijn, en dat zijn ze ook.

Met meer dan 40 objecten om te gebruiken bouw je elke keer weer een andere baan naar de finish. het kan ook zijn dat de baan niet goed in elkaar is gezet, dan moet je opnieuw beginnen. Ook is er een multiplayer modus waarin je elkaar vreselijk kan pesten. Maak gebruik van sneaky paden, hamers of een tovertaf om je tegenstanders het leven zuur te maken. De achtergronden van de levels zien er uit alsof ze door kinderen gemaakt zijn, en dat zijn ze ook.

Bekijk hieronder een trailer van Doodle Derby!