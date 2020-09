Super Mario 3D World + Bowser’s Fury komt naar de Nintendo Switch

Lees hier alle informatie en bekijk het fragment uit de Nintendo Direct.

Vandaag is er tijdens de Super Mario Bros. 35th Anniversary Direct aangekondigd dat Super Mario 3D World naar de Nintendo Switch gaat komen. Buiten de volledige game om, welke op de WiiU te spelen was, is er ook een nieuwe modus toegevoegd, onder de naam Bowser’s Fury. Tevens is het mogelijk om lokaal of online te spelen voor nog meer multiplayerplezier. Vanaf 12 februari 2021 kunnen Switch-gebruikers aan de slag met deze titel.

In Super Mario 3D World + Bowser’s Fury heeft Bowser de Sprixie-prinses ontvoerd. Het is nu aan Mario, Luigi, prinses Peach en Toad om Sprixieland te redden. Dit doe je door middel van te rennen, springen, klimmen en verschillende items te gebruiken. Het is in de Switch-versie trouwens ook mogelijk om met de bewegingsbesturing te spelen.

Ben je benieuwd geworden? Bekijk dan het fragment uit de Nintendo Direct in onderstaande video.