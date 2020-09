Beleef later dit jaar Mario Kart op een compleet nieuwe manier.

Tijdens de speciale Super Mario Bros. 35th Anniversary Direct heeft Nintendo ook Mario Kart Live: Home Circuit aangekondigd. Het is Mario Kart met een echte fysieke mini-kart.

Bij deze game krijg je een op afstand bestuurbare kart met Mario of Luigi, voorzien van een camera. Gamers kunnen vervolgens met vier poortjes een eigen circuit in elkaar zetten, bijvoorbeeld in hun woonkamer. Met behulp van speciale software kan de game vervolgens via de Nintendo Switch gespeeld worden. De game wordt gemaakt in samenwerking met Velan Studios en vooralsnog is alleen de Amerikaanse prijs bekend. Per variant (Mario of Luigi) kosten ze 99,99 dollar.

De game komt op 16 oktober uit en de bijbehorende trailer kun je hieronder bekijken.