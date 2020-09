[Review] Street Power Football

Potje spelen?

In Street Power Football speel je met jouw favoriete voetbalheld in de gaafste steden van de wereld. Je kan alleen spelen of met jouw vrienden online. Er zijn verschillende speelmodi zoals Street Power, Trick Shot, freestyle en panna. Het doel is om de koning van het straatvoetbal te worden. Is de Switch daarmee een leuke game rijker? Dat lees je in deze review.

Laat ik maar met de deur in huis vallen: dit is mijn allereerste voetbalspel ooit. Nog nooit eerder speelde ik een spel waarin ik moest voetballen, waardoor dat nog best een grote uitdaging was. Met mijn kennis over wat buitenspel is -want dat weet ik dan weer wel- ging ik de uitdaging aan.

Become King

Dat is de eerste keuze die je krijgt wanneer je het singleplayer menu opent: Become King. Dit leek mij wel wat en ik ging aan de slag met mijn niet-bestaande digitale voetbalvaardigheden. Na het kiezen van een bekende (voor mij dus niet) voetballer ging ik aan de slag. Wat volgde was een tutorial over de besturing van de verschillende spelmodi die beschikbaar zijn. Om de koning van het straatvoetbal te worden moet je alles beheersen: wedstrijdjes, truckjes doen, freestylen en het voor de gek houden van jouw tegenstanders om zo een doelpunt te kunnen maken. Het was fijn om eerst even rustig te leren hoe alles werkt voordat er een aantal wedstrijdjes begonnen, daarvoor bakte ik er namelijk echt niks van. Uiteindelijk is het de bedoeling om alle opdrachten te halen.

Naast de game alleen spelen, kun je natuurlijk ook met vrienden spelen. Dat kan zowel lokaal als online, iets wat het plezier dat je van de game kan hebben aanzienlijk verlengd. De verschillende game modi die ik eerder al noemde zorgde hierbij voor de nodige variatie.

Het ligt niet aan jou, het ligt aan mij

Ja, eerlijk is eerlijk, als je goede (digitale) voetbalvaardigheden bezit is dit spel echt heel erg leuk. Het wordt steeds lastiger dus je moet ook steeds beter worden in het beheersen van jouw voetballer. Gelukkig heb ik de game ook gespeeld met iemand die wél vaker dit soort games heeft gespeeld, want helaas was dat bij mij niet het geval. Nadat ik een aantal levels uitgespeeld had, kwam er een wedstrijd waar ik maar niet kon winnen. Het ligt dus duidelijk niet aan het spel, maar aan mij. Ik kan me voorstellen dat het voor de jeugd erg leuk is om met én tegen elkaar een potje te straatvoetballen op deze manier.

Grafisch

Street Power Football ziet er leuk uit, er wordt veel kleur gebruikt en door de verschillende omgevingen verveelt het ook niet snel. De muziek is helemaal ‘van nu’ met gave mixen die zowel de wat oudere generatie (ben ik dat al?) als jongeren aanspreekt. Positief is het zeker dat er veel licenties in de game zitten.

Conclusie

In Street Power Football gaat het om de potjes straatvoetbal die je met en tegen vrienden kan spelen in verschillende steden in de wereld, onder begeleiding van lekkere remix nummers. Je kan starten met de singleplayer optie om eerst een voetbal koning te worden. Door de verschillende omgevingen blijft het spel interessant, grafisch stelt de game niet teleur en doordat je met al jouw vrienden kan spelen blijft de game lang leuk. Wél is de prijs met bijna €50 wellicht iets aan de hoge kant. Street Power Football doet misschien niets echt nieuws maar is een spel waar de jongere generatie zich ongetwijfeld goed mee kan vermaken.

Cijfer: 7.3