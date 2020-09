[Prijsvraag] Win 2x Connection Haunted

Een game welke zich in een game afspeelt? Dat is Connection Haunted en wij mogen 2 exemplaren weggeven!

Horror-fans opgelet want op 3 september verschijnt de psychologische horror-titel Connection Haunted op de Nintendo Switch. Connection Haunted is een surrealistisch psychologische horrorspel. De speler neemt de rol aan van een gamer die een online schietspel wil gaan doen. Bij het verbinden met de server ontdek je echter dat de server leeg is. Daar zit je dan, tot dat een mysterieuze speler 2 zich bij het spel voegt…

Ben jij een echte horror-fan? Dan hebben we goed nieuws want in samenwerking met No Gravity Games mogen we 2 digitale exemplaren van Connection Haunted verloten!

Wat moet je doen om kans te maken? Simpel! Je hoeft slechts een reactie te geven op dit bericht. Meedoen kan tot en met 8 augustus. Om te reageren heb je een account nodig op Daily Nintendo. Heb je deze nog niet? Maak ‘m hier (gratis) aan! Veel succes!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaars worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. De winnaar wordt willekeurig getrokken. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs wordt per PM of mail verstuurd. Reacties waarin wordt aangegeven dat iemand specifiek niet meedoet met de prijsvraag worden niet meegeloot. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.