Nieuwe gameplaybeelden van Ary and the Secret of Seasons

Bekijk hier ruim één uur aan beelden.

Vanaf vandaag kunnen Nintendo Switch-bezitters aan de slag met Ary and the Secret of Seasons. Daarom zijn er deze ochtend meteen ruim één uur aan gameplaybeelden verschenen. In onderstaande video kun je zien hoe het avonturenspel eruitziet op Nintendo’s hybride console.

In Ary and the secret of Seasons speel je een jong meisje genaamd Aryelle. Door omstandigheden is zij de laatste Guardian of Winter geworden, waardoor ze met een speciaal medaillon de seizoenen kan beïnvloeden. Tijdens het avontuur verken je de wereld Valdi, versla je vijanden, los je lastige puzzels op en kom je voor verschillende obstakels te staan.

Ben je benieuwd geworden naar deze titel? Bekijk dan onderstaande gameplaybeelden.