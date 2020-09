Gerucht: Worden de Super Mario-remasters deze maand aangekondigd?

Worden de eerder dit jaar opgedoken geruchten binnenkort waarheid?

Eerder dit jaar doken er al verschillende geruchten op over de komst van remasters van verschillende Super Mario-titels. Nintendo zou, in het kader van het 35-jarig bestaan van Super Mario, dit jaar remakes van verschillende Super Mario-titels uit willen brengen voor de Nintendo Switch. Inmiddels is het al een tijdje stil rondom deze geruchten maar daar zou deze maand zomaar eens verandering in kunnen komen.

Volgens Nate the Hate, een podcast die onder andere de Indie World Showcase en Nintendo Direct Mini voorspelde, was het aanvankelijk de bedoeling om de remasters tijdens de E3 aan te kondigen, maar COVID-19 zorgde er voor dat deze plannen niet uit waren te voeren. Oorspronkelijk zou het dan ook het plan zijn geweest de games in september uit te brengen, iets wat nu niet meer waarschijnlijk is. Volgens Nate the Hate kunnen we echter wél verwachten dat we in september de aankondigingen krijgen voor de 3D-collectie en Super Mario 3D World Deluxe.

Nintendo zelf heeft nog niets bevestigd en dus is ook nog niet zeker of bovenstaande informatie ook echt klopt. Wat denk jij? Komt de aankondiging inderdaad deze maand? Laat het hieronder weten in de vorm van een reactie!

Bron: VGC