[Release Radar] Uitgelichte releases week 36

Deze spellen wil je komende week niet missen

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte games.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Ary and the Secret of Seasons

Verschijnt op: 1 september 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

In Ary and the Secret of Seasons ga je als Ary, de beschermer van de winter op avontuur, terwijl je verkleed bent als jouw vermiste broer. Wanneer haar dorpje geraakt wordt door een aanval waarbij de winter verdwijnt gaat ze op zoek naar het winterkristal van haar vader om daarmee deel te nemen aan de bewakers vergadering. Het spel is een avonturenspel waarbij je steeds meer leert over de krachten van de verschillende seizoenen.

Liar of the Clockwork God

Verschijnt op: 4 september 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €17,99 (€15,29 als voorbestelling)

Liar of the Clockwork God is een point-and-click van Ant Workshop, waarin je Ben en Dan helpt in een gevecht tegen de klok om de verschillende apocaypsen tegen te houden die precies op hetzelfde moment zullen gebeuren. Speel dit old-skool spel boordevol puzzels en wissel af tussen de twee hoofdpersonages om de vaardigheden van beide zo goed mogelijk te kunnen gebruiken.