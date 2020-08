Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je maarliefst 6.7 GigaByte aan opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in week 36 vele nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op je Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast bekijken hoeveel GigaByte een game daadwerkelijk in beslag neemt. Dit keer neemt de grootste titel, NBA 2K21, maarliefst 6.7 GigaByte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Fantasy Tower Defense, maar een kleine 78 MegaByte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort allemaal in eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

NBA 2K21 – 6.7GB

Jurassic World Evolution: Complete Edition – 5.7GB

Kingdom Hearts: Melody of Memory – 5.0GB

Party Hard 2 – 4.1GB

MO:Astray – 3.5GB

Secret Files 3 – 3.4GB

Hotshot Racing – 3.1GB

Trollhunters: Defenders of Arcadia – 3.1GB

Aery – Sky Castle – 3.1GB

Paradise Killer – 2.5GB

Iris.Fall – 2.2GB

Tomoyo After -It’s a Wonderful Life- CS Edition – 1.5GB

Death and Taxes – 861MB

Here Be Dragons – 776MB

Dirt Trackin 2 – 507MB

Connection Haunted – 463MB

Minoria – 379MB

Collection of SaGa Final Fantasy Legend – 219MB

Pocket Circuit – 149MB

Solitaire Spider Minimal – 148MB

Roommates – 131MB

Fantasy Tower Defense – 78MB

