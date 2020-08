[Hands-on] Can’t Drive This

Deze racer met een zeer interessant concept komt later dit jaar ook naar de Nintendo Switch!

Normaal zou Gamescom deze week plaatsvinden in Keulen, maar vanwege het coronavirus gaat dit helaas in fysieke versie niet door. Wel is ervoor gekozen om het digitaal door te laten gaan! Via Gamescom Now zijn er streams te bekijken en ook hebben een behoorlijk aantal indie-ontwikkelaars dit jaar een digitale stand in de Indie Arena Booth waar ze hun nieuwste spellen laten zien. Net zoals vorig jaar, kunnen wij ook dit jaar weer een aantal nieuwe games uitproberen en onze bevindingen hier met jullie delen. Een daarvan is de aankomende racer Can’t Drive This.

Op Gamescom krijg je soms spellen te zien die je of totaal niet liggen en soms zelfs spellen waarvan je je afvraagt hoe succesvol ze gaan worden. Can’t Drive This was voor mij het tegenovergestelde. De game heeft een dusdanig interessant concept, dat ik daar graag meer over wilde weten. De online editie van de Gamescom is daar dan het ideale moment voor. Momenteel is ontwikkelaar Pixel-Maniacs druk bezig met de Nintendo Switch-versie, maar een exacte releasedatum is nog niet bekend.

Can’t Drive This is een lokale en online co-op racegame die het net even anders aanpakt dan andere titels. De ene speler rijdt in de game namelijk op een track terwijl de ander de racebaan bouwt. De maker moet aan de ene kant dus een zo lastig mogelijke track maken, maar die moet wel binnen bepaalde normen blijven zodat deze wel ‘haalbaar’ is. Nog leuker wordt het door het feit dat de bestuurder niet op lekker lage snelheid de track alsnog kan uitrijden. Nee, de auto ontploft als je te langzaam rijdt. De maker van de track heeft volop keuze om de meest gekke parcours te maken, waardoor verveling niet snel op de loer lijkt te liggen. Denk hierbij aan blokken op de weg, ringen om door te racen, loopings en bizar scherpe bochten.

Gelukkig is Can’t Drive This niet alleen een leuk concept, de game lijkt ook een erg goede uitwerking te hebben met verschillende game modi. In Yardage is het doel simpel: rij zover je kan, tot je of van de track afknalt of je auto explodeert. In Game of Drones bevind je je in een vierkant stadium en moet je een bepaald aantal items verzamelen om een ​​level te voltooien. Dat wordt lastiger dan het lijkt door een drone, die achtervolgt je en laat mijnen vallen die je besturing tijdelijk uitschakelen. Tot slot is er ook een Capture the Egg mode, welke vooral doet denken aan de klassieke Capture the Flag mode.

Ondanks dat we Can’t Drive This op de Nintendo Switch nog niet in actie hebben gezien, oogt de titel op de pc erg fijn. Alles ziet er helder, scherp én overzichtelijk uit. Dat laatste mag overigens ook wel, gezien er veel van de bestuurder wordt geëist. Voor nu lijkt het vooral de vraag of Can’t Drive This ook in je eentje enigszins leuk is, maar als co-op racer lijkt de game erg leuk te worden!