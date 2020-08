The Lord of the Rings: Gollum aangekondigd voor de Switch

My precious!

Daedalic Entertainment heeft aangekondigd dat hun action-adventure game The Lord of the Rings: Gollum ook naar de Nintendo Switch komt. De titel staat gepland voor eind 2021. Hieronder kun je de teaser video bekijken, en een demostratie video.

De game draait om Gollum, het personage uit de Lord of the Rings boeken. In de boeken heeft hij de Ring een geruime tijd in zijn bezit gehad, en hij doet er alles aan om deze weer terug te krijgen. Of de game hierover gaat is nog niet bekend, het enige wat we weten is dat het een stealth action-adventure game wordt dat zich afspeelt voor de films en boeken.