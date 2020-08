[Hands-on] Leif’s Adventure: Netherworld Hero

Ga met Leif en zijn bovennatuurlijke vriend op een quest door de Netherworld.

Normaal zou Gamescom deze week plaatsvinden in Keulen, maar vanwege het coronavirus gaat dit helaas in fysieke vorm niet door. Wel is ervoor gekozen om het digitaal door te laten gaan! Via Gamescom Now zijn er streams te bekijken en ook hebben een behoorlijk aantal indie-ontwikkelaars dit jaar een digitale stand in de Indie Arena Booth waar ze hun nieuwste spellen laten zien. Net zoals vorig jaar, kunnen wij ook dit jaar weer een aantal nieuwe games uitproberen en onze bevindingen hier met jullie delen. Een daarvan is Leif’s Adventure: Netherworld hero.

Leif stond altijd in de schaduw van zijn oudere broer, een ervaren krijger waar iedereen tegenop keek. Zou hij ooit net zo sterk als zijn broer kunnen worden? Op een dag breekt het noodlot toe en wordt Leif’s dorp aangevallen door spook-krijgers, waarbij zijn broer wordt meegenomen via een portaal naar een andere wereld. Leif probeert hem te redden en belandt in een andere wereld, Netherland. Daar redt hij een klein spook die hem vervolgens tijdens zijn avontuur te hulp zal schieten. Vecht jezelf door de Netherworld een weg terug naar het dorp.

Netherworld is een avonturenspel waarin je jezelf een weg door zeven grote levels moet banen. Tijdens onze speelsessie kregen we de PC-versie op Steam te spelen, waarin we de gameplay goed konden testen en op het eind een mini boss-fight konden doen. In deze game werk je samen met een klein spook dat je moet gebruiken voor allerlei zaken zoals het openen van platforms, het aanvallen van vijanden en het verbergen van obstakels. In de single player modus bestuur je zowel Leif als het spookje. Dit is redelijk veel multitasken en hopelijk is dit iets dat wendt naarmate je verder komt in de game. De co-op modus, die wij helaas niet hebben kunnen proberen, lost dit op doordat een van de spelers als Leif speelt en de ander als het spookje. Buiten het gebruik van het spookje is deze game ook interessant doordat je maar liefst 50 verschillende wapens kunt gebruiken in de game.

Visueel is de game in goede staat, met een unieke handgetekende stijl. Of de Switch-versie even mooi is als de Steam versie moeten we echter nog wel afwachten. De muziek is prima en toepasselijk, maar niet per se heel bijzonder en memorabel.

Al met al lijkt dit een goede game te worden die we zeker in de gaten blijven houden. Het is jammer dat we niet de kans hebben gehad om de co-op modus te proberen, omdat we verwachten dat deze veel zal toevoegen. Een speelbare demo wordt begin 2021 verwacht in de Nintendo eShop. De game komt als eerst naar de Switch en de PC in het tweede of derde kwartaal van 2021. Later komt de game ook naar de PS4 en de Xbox One.