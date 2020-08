Little Nightmares II krijgt releasedatum

Griezelen met Six en Mono in Little Nightmares II, wij zijn er klaar voor!

Hij zit er aan te komen, Little Nightmares II. In de trailer is te zien hoe hoofdpersoon Six een nieuw vriendje ontmoet. Samen met haar nieuwe vriendje genaamd Momo gaan ze samen het gevaar tegemoet. Net zoals in deel 1 is het de bedoeling puzzels op te lossen in een griezelige omgeving met kriebelende handen, enge monsters en duistere ruimtes. Inmiddels is, na een periode van stilte rondom de game, dan ook eindelijk de releasedatum van deel 2 bekend.

Vanaf 11 februari mogen we gaan griezelen, dat geeft Tarsier Studios aan in de trailer. Het spel zal zowel op PC als consoles uitkomen. De nieuwe trailer van Little Nightmares II kun je hieronder bekijken. Ga jij hem halen?