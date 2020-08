LEGO Star Wars heeft nieuwe trailer

Let the force be with you, en speel als Luke Skywalker in dit nieuwe avontuur.

Er komt volgend jaar een nieuw Lego spel uit voor onze geliefde hybride console, namelijk de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Gelukkig kunnen we alvast een kijkje nemen met de nieuwe trailer. Als Luke ga je de uitdaging aan, je wil net zo sterk worden als jouw vader en alles leren over ‘the force’. Bestuur ruimteschepen, vecht met lightsabers en ga het avontuur aan in dit bekende verhaal (met een vleugje humor).



LEGO Star Wars: The Skywalker Saga zal uitkomen in het voorjaar van 2021.