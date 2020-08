[Hands-on] Foregone

Deze 2D actie-platformer verschijnt op 5 oktober voor de Nintendo Switch.

Normaal zou Gamescom deze week plaatsvinden in Keulen, maar vanwege het coronavirus gaat dit helaas in fysieke versie niet door. Wel is ervoor gekozen om het digitaal door te laten gaan! Via Gamescom Now zijn er streams te bekijken en ook hebben een behoorlijk aantal indie-ontwikkelaars dit jaar een digitale stand in de Indie Arena Booth waar ze hun nieuwste spellen laten zien. Net zoals vorig jaar, kunnen wij ook dit jaar weer een aantal nieuwe games uitproberen en onze bevindingen hier met jullie delen. Deze eerste hands-on staat in het teken van Foregone en deze hebben wij mogen testen op de pc.

Foregone is een 2D actie-platformer ontwikkeld door het Canadese Big Blue Bubble. In dit spel ben jij een supersoldaat in de stad Calagan. Jaren geleden heeft er een verwoestende oorlog plaatsgevonden in deze stad, alleen alle ellende begint weer opnieuw als de stad wordt aangevallen door de kwaadaardige kracht Harrow. Lukt het jou om uit te zoeken waar Harrow vandaan komt en om alle vijanden die hij weer tot leven wekt uit te roeien?

De wereld van Foregone bestaat uit handgemaakte levels met een pixellig uiterlijk. Verder zit elk level boordevol vijanden die jij natuurlijk moet verslaan. Aan het begin heb je alleen een zwaard voor de korte afstand en een pistool, maar al snel vind je meer wapens waardoor je jouw oude wapens kunt vervangen. Ook krijg je speciale power-ups waardoor je bijvoorbeeld kan dashen of je levens kunt bijvullen. Het gebruik van deze power-ups en je pistool kost natuurlijk wel stamina en munitie, maar als je vijanden afmaakt vult dit zich snel genoeg bij.

Daarnaast heb je regelmatig portalen in de levels zitten. Deze dienen als savepoints waarnaar je terugkeert als je dood bent gegaan, maar ook om je snel te verplaatsen naar een hub waar je jouw vaardigheden en wapens kunt upgraden. Hoe verder je in het spel komt, des te agressiever de vijanden worden. Hierdoor is het natuurlijk wel nodig om goed na te denken welke nieuwe vaardigheid je kiest en welke wapens je wil dragen en upgraden.

Zoals eerder gezegd is de stijl van het spel vrij pixellig, wat zeker niet verkeerd is. Alles ziet er goed uit en door het gebruik van 3D-animaties in een 2D-spel, oogt het allemaal zeer vloeiend. Daarnaast klinkt de muziek ook lekker, al zal je voornamelijk horen hoe je monsters aan het afslachten bent.

Foregone is op dit moment al verkrijgbaar via de Epic Game Store op pc via een vroegtijdige release-versie en zal op 5 oktober 2020 voor de Nintendo Switch uitkomen. Voor fans van 2D actie-platformers ziet dit spel er in ieder geval veelbelovend uit!