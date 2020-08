Giraffe and Annika krijgt launch-trailer

Vanaf vandaag kunnen we eindelijk aan de slag met dit sprookjesachtige avontuur.

Begin dit jaar kwamen uitgever Playism en ontwikkelaar Atelier Mimina met het nieuws naar buiten dat Giraffe and Annika naar de Nintendo Switch ging komen. Alhoewel deze ritmische game op 25 augustus buiten Europa al te downloaden was, moesten wij nog een paar extra dagen wachten. Vanaf vandaag is het wachten dan eindelijk voorbij en kunnen ook wij aan de slag met dit sprookjesachtige avontuur.

In deze titel speel je als Annika, welke al haar herinneringen kwijt is. Ze dwaalt rond in een wondermooie fantasiewereld, waar ze de jonge wolvenjongen Giraffe ontmoet. Echter vraagt hij haar om hulp omdat er enkele sterfragmenten in de kerkers liggen verborgen, maar deze plek kan hij niet betreden. Omdat Annika niet meer goed weet wie ze is en wat ze moet doen, besluit ze om Giraffe te helpen.

Ben je benieuwd naar deze titel? Bekijk dan onderstaande launch-trailer.