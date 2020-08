The Cost of Recovery aangekondigd voor Nintendo Switch

Avonturenspel the Cost of Recovery komt in 2021 naar de Nintendo Switch!

Off The Beaten Track heeft vandaag aangekondigd dat hun avonturenspel the Cost of Recovery in 2021 naar de Switch komt! Wat zou jij doen als jij of een van je geliefden iets overkomt?

In the Cost of Recovery zie je een verhaal door vier personen; Abigail, Noah, Liam en Hailey. Een van hen krijgt plots een beroerte en gooit de wereld op zijn kop. Zie hoe de andere hoofdpersonen met dit soort situaties omgaan door te praten, puzzels op te lossen en te ontdekken. Kunnen ze samen sterk blijven of valt alles uiteen?

Benieuwd geworden naar het spel? Bekijk hieronder een aankondigingstrailer!