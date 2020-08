[Review] PGA Tour 2K21

Het meest uitgebreide golfspel op de Nintendo Switch.

Inmiddels is de Nintendo Switch al ruim 3 jaar op de markt en heeft het systeem al meerdere golf-spellen mogen ontvangen. Echter zat daar nog geen realistische golfsimulator tussen. Gelukkig is daar sinds kort verandering in gekomen door uitgever 2K Games. Op het eerste oog lijkt PGA Tour 2K21 de beste golf game die er momenteel is te krijgen, maar weet deze titel daadwerkelijk op elk vlak een hole-in-one te slaan of vliegt de golfbal soms rechtstreeks de bunker in? Je leest het in deze review.

Iedereen kan golf-kampioen worden!

Als je voor het eerst PGA Tour 2K21 opstart begin je met een uitgebreide training. Dit is voor nieuwkomers, zoals mijzelf, erg prettig om kennis te maken met dit genre. Je leert tijdens deze lessen om de golfbal weg te slaan, van golfclubs te wisselen, verschillende schoten te oefenen en nog veel meer wat de game te bieden heeft. Al deze oefeningen krijg je allemaal achter elkaar voorgeschoteld. Daardoor zul je, ondanks dat de uitleg duidelijk is, waarschijnlijk niet alles in een keer onthouden. Gelukkig had ikzelf nadat ik een paar golfbanen had gespeeld alle acties onder de knie. Oefening baart dus kunst!

Nieuw in deze golf titel is de PGA Tour Career. Dit zal dan ook de modus zijn waar je de meeste tijd in gaat stoppen. In de PGA Tour Career neem je het op tegen de 12 beste professionals als het gaat om golfers, en haal je alles in huis om FedExCup-kampioen te worden. Tijdens deze carrière verdien je punten waardoor je een level omhoog gaat. Buiten het cijfertje dat verandert om, voegt dit niet veel extra waarde toe. De gameplay verandert hierdoor namelijk niet. Een extra level omhoog maakt het dus bijvoorbeeld niet makkelijker om een hole-in-one te slaan. Echter krijg je wel iets voor deze prestatie. Je speelt namelijk nieuwe kledingstukken vrij en je verdient geld. Met deze kleding kun je natuurlijk je personage een nieuwe look geven en met het geld kun je nieuwe golfclubs of accessoires kopen.

Als het golfen je te makkelijk afgaat kun je het jezelf lastiger maken. Voordat je een nieuwe ronde begint krijg je namelijk de optie om de moeilijkheidsgraad, van heel makkelijk naar zeer moeilijk, te veranderen. Als je eenmaal beter bent geworden in PGA Tour 2K21 is een extra uitdaging natuurlijk wel leuk. Overigens heb je vreemd genoeg wel een internetverbinding nodig om de modus PGA Tour Career te spelen. Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om in de auto of in het park te golfen. Houd hier wel rekening mee als je graag onderweg speelt.

Het is trouwens ook mogelijk om samen met andere spelers lokaal en online te golfen, al kan dit alleen met andere Switch-spelers. Daarentegen kun je dan wel weer met maximaal vier spelers op één systeem golfen, maar cross-play met andere platformen kan helaas niet. Doordat deze beslissing is genomen zullen we dus nog even af moeten wachten of er uiteindelijk genoeg mensen PGA Tour 2K21 op de Nintendo Switch gaan spelen. Dit is van belang zodat je gemakkelijker spelers kunt vinden voor een online match. Toch is het mij elke keer binnen 5 minuten gelukt om iemand te vinden waarmee ik online een potje kon golfen.

Sla je slag!

De besturing is eigenlijk vrij simpel, maar het vergt wel enige nauwkeurigheid. Om de golfbal weg te slaan gebruik je de linker of rechter joystick. Je haalt de joystick dan naar achter, totdat je het streepje in het witte vakje ziet verschijnen, en dan duw je deze zo snel en precies mogelijk weer naar voren. Je moet proberen dit zo recht mogelijk te doen, want anders kan het gebeuren dat de bal afwijkt naar de rechter- of juist linkerkant. Ook zul je rekening moeten houden met de windrichting en de kracht daarvan. Als je dat namelijk niet doet kan de golfbal, zonder dat je het door hebt, zomaar de bosjes in vliegen.

Personaliseer je golfer tot in de kleinste puntjes.

In PGA Tour 2K21 kun je compleet naar eigen wens een mannelijk of vrouwelijk personage samenstellen. Wat ik niet had verwacht is dat dit gedeelte van het spel zo uitgebreid zou zijn. Buiten de verschillende kledingstukken om is het namelijk niet alleen de huidskleur, haarstijl en kleur ogen wat je aan kunt passen. Je kunt ook de vorm van het gezicht, positie en grootte van de ogen, oren, neus, mond, wangen en wenkbrauwen aanpassen. En daar blijft het nog geen eens bij want het is zelfs mogelijk om moedervlekken, rimpels en onzuiverheden toe te passen op het gezicht. Tevens kun nog drie extra personages creëren omdat je lokaal met meerdere vrienden kunt golfen.

Ontwerp je eigen golfbaan.

Het was nog even spannend of deze functie naar de Switch-versie zou komen. Gelukkig is er uiteindelijk op de dag van de release een update uitgebracht waarbij je zelf golfbanen kunt creëren. Net zoals het personaliseren van je golfer is ook deze functie weer zeer uitgebreid, er zijn namelijk talloze opties waar je uit kunt kiezen. Om te beginnen kies je een naam voor het parcours, waarnaar je uit één van de 11 omgevingen kunt kiezen. Daarna krijg je de optie om alvast wat bomen, struikjes, beekjes, stenen, heuvels en golfbanen te plaatsen. Deze kunnen overigens later altijd nog aangepast worden zoals jij wilt. Ook is er de mogelijkheid om op een compleet leeg veld te beginnen. Als je dat doet kun je het golfparcours helemaal vanaf het begin naar eigen smaak samenstellen. Alhoewel ik dit idee echt super leuk vind, werkt het bouwen en bewerken van parcours op de Nintendo Switch helaas niet helemaal lekker.

Het duurt namelijk best wel even voordat hetgeen wat je aan wilt plaatsen daadwerkelijk gebeurd. Daardoor voelen de menu’s ook niet al te vlot aan. Aan de ene kant is het fijn dat de makers er toch voor hebben gekozen deze modus over te brengen naar de Nintendo’s hybride console. Op deze manier heb je tenminste nog de optie om deze modus te gebruiken of niet. Toch verwacht ik dat Nintendo Switch-gebruikers deze modus niet veel zullen gebruiken. Dit omdat het bewerken gewoon niet soepel genoeg werkt. Echter draaien de banen die je creëert daarentegen wel soepel, dus als je het geduld hebt is het zeker mogelijk om een leuke gepersonaliseerde golfbaan te maken en om deze ook meteen te spelen.

Audiovisueel

Zoals je ongetwijfeld op de afbeeldingen in deze review hebt kunnen zien, ziet PGA Tour 2K21 er op de Switch grafisch prima uit. Het enige wat er iets minder goed uitziet zijn de bomen die ver weg staan. Deze lijken namelijk nogal op klei en dus niet gedetailleerd. Echter krijgen deze bomen, naarmate je dichterbij komt, wel weer een realistisch uiterlijk. De golfbanen zien er over het algemeen goed uit. Vele banen zien er mooi en kleurrijk uit, al zitten er ook een paar banen tussen die er door het groene kleurgebruik iets doffer uitzien.

Verder heb ik het idee dat de schaduw niet helemaal lekker werkt en voornamelijk de schaduw op je personage. Zo nu en dan flikkert deze schaduw namelijk. Toch heb ik nog hoop dat deze bug eventueel met een update kan worden verholpen. De Switch-versie mist trouwens wel één ding die op andere platformen wel aanwezig zijn. In PGA Tour 2K21 voor de Switch staat er namelijk geen publiek langs de lijn. Dit miste ik overigens niet, al had het wel een leuke bijkomstigheid geweest.





Tijdens golfen is er geen muziek te horen, maar wel het commentaar van Luke Elvy en Rich Beem. Het commentaar geeft verrassend genoeg een vrij realistisch gevoel omdat ze op elke actie een bijpassende tekst te zeggen hebben. Daardoor miste ik de muziek en het gejuich van publiek tijdens het golfen niet. Overigens is er in de menu’s en tijdens cutscenes tussen het spelen door uiteraard wel muziek te horen. Deze deuntjes klinken gewoon goed.

Conclusie

Ondanks dat ik zonder enige kennis van golf met deze titel aan de slag ging, heb ik me buiten mijn verwachtingen om erg vermaakt. Inmiddels heb ik in één week tijd al meer dan 12 uur in deze titel gestoken. Alhoewel niet elke golfbaan er even goed uit ziet, zijn er meer dan genoeg banen beschikbaar om op te golfen. Zover ik heb kunnen testen werkte het online golfen goed, al is alleen nog even afwachten of er op de lange termijn genoeg animo voor is. Als je opzoek bent naar een leuke golfsimulator en net zoals ik door het iets mindere grafische aspect heen kan kijken, raad ik je PGA Tour 2K21 zeker aan.

Eindcijfer: 7,6