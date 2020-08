Het 2de DLC-pakket van Cadence of Hyrule is vanaf vandaag beschikbaar

Lees hier alle details.

20 Juli werd er, tijdens een Nintendo Direct Mini, bekendgemaakt dat Cadence of Hyrule betaalde DLC-pakketten ging krijgen. Diezelfde dag was het eerste DLC-pakket al te downloaden. Echter wisten we toen nog wanneer het 2de DLC-pakket uit zou komen, maar daar is vandaag verandering in gekomen. Het 2de DLC-pakket, welke in het teken staat nieuwe muziek, is namelijk vanaf vandaag te downloaden!

Uiteraard zullen we net zoals het eerste DLC-pakket ook dit 2de DLC-pakket reviewen. Deze zal binnenkort op DailyNintendo verschijnen, dus houd onze website in de gaten. Mocht je het fragment uit de Nintendo Direct Mini van toen nogmaals willen zien, bekijk dan onderstaande video.