[Review] Nexomon: Extinction

Is Nexomon: Extinction een waardige opvolger van de oudere Pokémon-spellen?

Van kleins af aan houd ik al van de Pokémon-spellen. Ik was dan ook dol enthousiast toen ik zag dat Nexomon: Extinction naar de Switch komt, een spel dat wel heel erg lijkt op het oudere Pokémon. Nexomon: Extinction is een spel ontwikkeld door VEWO Interactive en uitgegeven door PQube. Ook is het de opvolger van Nexomon, een spel dat alleen verschenen is voor mobiele apparaten. Is Nexomon: Extinction een waardige opvolger van de oudere Pokémon-spellen?

Het leven van een weeskind

Je bent een weeskind, woont in een weeshuis, maar hebt gelukkig genoeg andere weeskinderen om jou heen. Vandaag is echter de grote dag: je bent oud genoeg om lid te worden van de Tamer’s gilde! Eindelijk kun je opzoek naar de meer dan 300 Nexomon, ook kun je deze natuurlijk vangen. Wat je op dat moment echter nog niet weet, is dat er allemaal kwaadaardige Tiran Nexomon zijn die de macht willen overnemen. Zodra je een bos ingaat om jouw eerste Nexomon te vangen, kom je tegenover een gigantische draak te staan. Gelukkig komt er een vreemde vrouw aan die jou jouw eerste Nexomon geeft. Je hebt gelijk de keuze uit negen verschillende Nexomon waarmee jij het avontuur kunt beginnen. Echter kan ook deze Nexomon jou helaas niet redden….

Al snel heb je de mogelijkheid om van alles te ontdekken in het spel. De wereld is redelijk groot. Er zijn diverse steden en gebieden die elk hun eigen omgeving hebben. Regelmatig zie je een kamp van tamers waar je spullen kunt kopen en waar jij jouw Nexomon weer tot leven kunt wekken. Ook zie je regelmatig mensen die een opdracht voor jou hebben of mensen die geld, voorwerpen of Nexomon van jou willen hebben inruil voor andere voorwerpen.

Deels hetzelfde, deels vernieuwend

Zoals eerder gezegd, heeft Nexomon: Extinction heel veel weg van de oudere Pokémon-spellen. Regelmatig zie je andere tamers met wie je kunt vechten, je moet andere Nexomon verslaan om levels omhoog te gaan, om zo sterker te worden en om jouw Nexomon te laten evolueren. Ook heb je natuurlijk als doel om alle Nexomon te vangen. Echter heeft Nexomon: Extinction ook vernieuwende elementen.

Allereerst bestaat Nexomon uit redelijk wat opdrachten doen. Ook krijg je aan het begin een pikhouweel waarmee je stenen waar edelstenen in zitten kunt breken en kom je regelmatig teleporteerpunten tegen zodat je je makkelijk van punt a naar punt b kunt verplaatsen. Daarnaast is het systeem om Nexomon te vangen compleet anders: je kunt jouw kans om een Nexomon te vangen vergroten door bijvoorbeeld de levenspunten omlaag te brengen, het juiste eten te geven en door de juiste val te kiezen. Zodra je deze val hebt gegooid, moet je een combinatie van knoppen indrukken voordat de Nexomon überhaupt de val in gaat. Hierna is het echter nog wachten of hij ook echt in de val blijft zitten.

Gotta slay ‘em all

Net zoals in Pokémon heb je tijdens gevechten de keuze om te vechten, een voorwerp te gebruiken, een andere Nexomon in te zetten of om aan te vallen. In Nexomon werkt het aanvallen echter iets anders dan in Pokémon. In Pokémon kun je een aanval een bepaald aantal keer gebruiken, terwijl je in Nexomon één algemene meter hebt. Elke aanval gebruikt een bepaald gedeelte van deze meter en als deze meter te weinig punten heeft voor jouw aantal moet je een beurt overslaan. Natuurlijk gaat deze meter sneller leeg als je sterkere aanvallen gebruikt, waardoor je goed moet opletten welke aanval je wanneer gebruikt.





Een ander strategisch punt tijdens de gevechten is natuurlijk welk type Nexmon je inzet. Er zijn negen verschillende typen Nexomon en elk type heeft zijn eigen typen waartegen het sterker is, maar ook waarvoor het zwakker is. Hierdoor zul je dus goed op moeten letten welk type je inzet tegen welke Nexomon.

Een oud, vertrouwd uiterlijk

Ook als naar de wereld van Nexomon: Extinction kijkt, zul je hierin gelijk de oudere Pokémon-spellen herkennen. Wel is het op grafisch gebied flink geüpdatet. De landschappen in Nexomon zijn dan ook kleurrijk en heel gedetailleerd. Verder loopt het spel heel soepel. Ook is er niks aan te merken op de muziek, dit is precies zoals je het zou verwachten als je al eens een ouder Pokémon-spel hebt gespeeld.

Conclusie

Nexomon: Extinction is het ideale spel voor iedereen die de wat oudere Pokémon-spellen nog eens wil herbeleven op de Switch. Het brengt namelijk de oudere elementen terug die Pokémon Sword en Shield niet meer hebben. Het spel ziet er perfect uit, de beelden zijn vloeiend en het heeft een prima verhaal. Ook duurt het meer dan 20 uur om het spel uit te spelen waardoor het de prijs van €19,99 in de eShop zeker waard is.

Eindcijfer: 8,0