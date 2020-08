[Review] A Short Hike

Kort, maar zeer krachtig!

A Short Hike is een 3D-avontuurlijke game gemaakt door Adamgryu. In het spel zul je een eiland verkennen en is het de bedoeling om uiteindelijk een berg te beklimmen. Je kiest zelf wat je op dit eiland wil doen; of je nou wil verkennen, vissen of gewoon rond wil vliegen, het kan allemaal. Ben jij benieuwd hoe dit spel uitpakt op de Nintendo Switch? Lees dan deze review.

Kom vlieg met me mee

In het spel kruip je in de huid van een vogel genaamd Claire. Ze is beland op Hawk Peak Provincial Park waar ze afspreekt met haar tante May. Claire wacht op een belangrijk telefoontje, maar op het hele eiland is geen goed bereik te vinden. Haar tante adviseert haar om naar het hoogste punt te klimmen, om zo toch nog te kunnen telefoneren. Het spel geeft je dus een duidelijk doel, maar hoe je daar komt mag je zelf kiezen. Je kunt natuurlijk proberen gelijk er naar toe te gaan, maar al gauw zul je merken dat je gouden veren moet verzamelen. Deze dienen namelijk als extra uithoudingsvermogen en kun je verkrijgen door het eiland te verkennen.

Veren verzamelen

Deze veren kun je op een aantal verschillende mogelijkheden verkrijgen. Soms zul je er eentje in het wild tegen komen, da’s altijd mooi meegenomen. Je kunt ze ook verdienen door kleine sidequests te voltooien. Zo zul je bijvoorbeeld vijftien schelpen moeten vinden, of moet je een brief naar iemand brengen. Daarnaast zijn er nog races en kun je ook nog vissen. Er is genoeg te doen en te verzamelen op dit kleine eiland. Je zult onderweg ook verschillende gebruiksvoorwerpen tegenkomen, bijvoorbeeld een schep of een emmer. Deze heb je regelmatig nodig om muntjes op te graven, of om bloemen te laten groeien waarmee je een grote sprong maakt. Mijn enige minpuntje was het schakelen tussen deze voorwerpen, wat via het menu gaat. Er is niet een makkelijke knop voor elk voorwerp of de mogelijk om snel te rouleren.

Met een speciale sidequest kan je ook een boot vrijspelen, waarmee je nog sneller over het water kan scheuren. Jouw vrijheid in het spel is niet beperkt. Al vliegend kun je alles bereiken als je maar genoeg uithoudingsvermogen hebt. Dit grote vrijheidsgevoel brengt een grote glimlach op mijn gezicht. Ik heb eigenlijk elke minuut van dit paar uur durend spel met een grote lach gezeten. De personages zijn schattig, de artstyle is fantastisch en de gameplay is geweldig.

Audiovisueel

De game is prachtig en komt met een aantal grafische opties waarmee je kunt kiezen hoe pixelig je het spel wilt ervaren. Als je op de televisie speelt, kun je kiezen uit vier verschillende display-opties; in handheld twee. De vier stijlen die je op de tv kan bekijken zijn hieronder toegevoegd. Het maakt niet uit aan welke optie je de voorkeur geeft, ze zien er allemaal mooi uit. De stijl is een beetje zoals de old-school 3D DS-games zoals The Legend of Zelda: Phantom Hourglass. De muziek is ook prima in het spel. Het is misschien niet altijd aanwezig, maar weet de goede klanken te spelen wanneer de muziek wel speelt.

Conclusie

A Short Hike is, wat de naam doet vermoeden, een kort spel. Je maakt kennis met een mooi tropisch eiland en een grote vrijheid in verkenning. Het vliegen is erg leuk, je kan namelijk overal komen en de soepele besturing maakt dit prettige gevoel nog beter. Je kunt weliswaar direct opzoek naar het hoogste punt, al raad ik je aan om eerst het eiland goed te verkennen. Alle sidequests zijn leuk en weten een goede beloning te geven. Het spel mag dan wel aan de korte kant zijn, maar dat zegt nog niks over de kwaliteit. Het is een van mijn favoriete spellen die ik dit jaar heb gespeeld. De prijs, nog geen zeven euro, is het dan ook dubbel en dwars waard.

Cijfer: 9,6