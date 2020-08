Little Nightmares II-premiere tijdens Gamescom 2020

Na een lange tijd van stilte staat Little Nightmares II later deze week in de schijnwerpers

Zeggen dat we van Little Nightmares II nog maar weinig weten is een flinke understatement. Het is een jaar geleden sinds de eerste onthulling en daarna is het behoorlijk stil geworden rondom het tweede deel van deze horror-game. Daar gaat echter snel verandering in komen!

Little Nightmares II zal aanstaande donderdag namelijk onderdeel zijn van de openingsavond van Gamescom 2020. Voor het eerste zullen er dan gameplay-beelden van de titel worden getoond. Niemand minder dan Geoff Keighley maakte dit nieuws op Twitter bekend. De aankondiging kun je hieronder bekijken.

Little Nightmares II werd vorig jaar onder andere voor de Nintendo Switch aangekondigd. Het eerste deel verscheen eerder ook al op de hybride console van Nintendo.

Last year we revealed @littlenights at @gamescom Opening Night Live.



This year, don't miss the world gameplay premiere of Little Nightmares II during the show!



Watch Thursday at 8 pm CEST / 2 pm ET / 11am PT at https://t.co/eKZJDgsKJf pic.twitter.com/hKnyxSqhRA — Geoff Keighley ūüĒú Opening Night Live (@geoffkeighley) August 25, 2020