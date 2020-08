Kingdom Hearts Melody of Memory krijgt releasedatum

In november kunnen we aan de slag met de ritmische game in de Kingdom Hearts-serie.

Square Enix heeft in juni dit jaar Kingdom Hearts Melody of Memory aangekondigd, onder andere voor de Nintendo Switch. Vandaag is duidelijk geworden wanneer we met de game aan de slag kunnen. Kingdom Hearts Melody of Memory zal vanaf 13 november namelijk verkrijgbaar zijn voor onder andere de Nintendo Switch.

Kingdom Hearts Melody of Memory is geen game zoals je dat zou verwachten van Kingdom Hearts. De game is een ritme-spel waarbij je op de prachtige muziek van de verschillende games in de serie het juiste ritme moet zien te behalen. Het spel zal 140 nummers bevatten waaronder nummers van Disney en natuurlijk uit de spellen zelf. Je kunt het spel alleen spelen alsmede via lokale en online multiplayer.

In onderstaande video kun je nieuwe gameplay-beelden van de game bekijken.