Just Dance 2021 komt naar de Nintendo Switch

Dans binnenkort op je favoriete nummers in Just Dance 2021!

Vandaag werden er tijdens de Nintendo Direct Mini: Partner Showcase vele spellen aangekondigd, waaronder Just Dance 2021. Tijdens het fragment werd de releasedatum ook meteen bekendgemaakt. Het dansspel verschijnt binnenkort, namelijk 12 november, op de Nintendo Switch.

In Just Dance 2021 dans je op de liedjes van je favoriete artiesten, zoals Señorita van Shawn Mendes & Camila Cabello, Dance Monkey van Tones And I, all the good girls go to hell van Billie Eilish en nog veel meer! Deze nieuwste versie Just Dance bevat namelijk 40 nieuwe nummers waar je helemaal los op kunt gaan inclusief nieuwe modi.

Ben je benieuwd naar het fragment uit de Nintendo Direct Mini? Bekijk deze dan hieronder.