Jenny LeClue – Detectivu krijgt launch-trailer

Volg het verhaal van een jonge detective in het mysterieuze dorpje Arthurton.

In de laatste maand van 2018 werd er aangekondig dat Jenny LeClue – Detectivu naar Nintendo’s hybride console ging komen. Gelukkig is het lange wachten, van ruim anderhalf jaar, eindelijk voorbij. Vanaf vandaag kunnen Nintendo Switch-bezitters namelijk aan de slag met deze titel. Om dat te vieren is er natuurlijk een launch-trailer online gezet.

In Jenny LeClue – Detectivu speel je als, hoe kan het ook anders, detective Jenny LeClue. Helaas woont deze jongedame in een nogal saai dorp, waar vrijwel nooit iets spannends is gebeurd. Toch gebeurt er op een dag iets bijzonders. Haar moeder wordt namelijk beschuldigd van moord. Weet jij in dit avontuur te achterhalen wat er daadwerkelijk gebeurd is?

Mocht mijn review van Jenny LeClue – Detectivu je trouwens voorbij zijn gegaan, dan kun je deze hier alsnog lezen. Echter zijn daar geen bewegende beelden in te zien, al is daar gelukkig de onderstaande launch-trailer voor.