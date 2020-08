[Review] Jenny LeClue – Detectivu

Volg het verhaal van een jonge detective in het mysterieuze dorpje Arthurton.

In 2014 verscheen er een nieuw project op Kickstarter, welke toen nog de naam Jenny LeClue – A Handmade Adventure Game had. Ruim vijfeneenhalf jaar later, in september 2019, konden fans eindelijk aan de slag met dit avonturenspel. Inmiddels kunnen we vanaf deze maand, op 26 augustus, ook op de Nintendo Switch aan de slag met deze titel. Wat ik al weg kan geven is dat ik nog nooit een spel als deze gespeeld heb, maar is dat positief? Je leest het in deze review.

Verhaal

In Jenny LeClue – Detectivu volg je het verhaal van de jonge detective Jenny. Deze jongedame woont in een dorpje waar vrijwel nooit iets spannends gebeurd, genaamd Arthurton. Toch gebeurt er op een dag iets bijzonders, decaan Strausberry is namelijk vermoord. Omdat de moeder van Jenny rond het tijdstip van de moord een afspraak had met meneer Strausberry, wordt zij als verdachte opgesteld. Het is nu aan jou om erachter te komen wat er daadwerkelijk is gebeurd.

Gameplay

Tegenwoordig komen er in alle soorten en maten spellen uit, maar weinig van deze games doen hetzelfde als Jenny LeClue – Detectivu. Het gaat bij deze titel echt om het leuke en mysterieuze verhaal dat je volgt. Dit wil niet zeggen dat je helemaal niks hoeft te doen, maar er zit in ieder geval een stuk minder actie in dit spel dan je misschien gewend bent. Zelf beschrijf ik Jenny LeClue een beetje als een interactief kijk- en luisterboek. Je ziet uiteraard het mooie dorp Arthurton waar de personages in leven, maar je volgt vooral hun conversaties. Toch wil dat niet zeggen dat je continu alleen maar naar het verhaal aan het kijken en het luisteren bent.

Het interactieve gedeelte wordt namelijk goed verdeeld over de game. Dit is erg fijn omdat er best wel veel gepraat wordt, waardoor je de hele tijd aandachtig moet luisteren. Dan is het op een gegeven moment toch wel fijn dat je weer kan lopen, puzzels op mag lossen of iets anders mag doen. Om te beginnen zul je zo nu en dan beslissingen moeten maken. Deze beïnvloeden het verhaal verder niet, maar je krijgt daar wel een bijpassende reactie op. Ook kan het spel daardoor bepalen wat voor speler je bent met welk karakter. Je karakter kan door elke beslissing veranderd worden. Het is leuk om in het notitieboek te zien wat voor persoon het spel denkt dat jij bent. Echter voegt dit verder niet heel veel toe aan de algehele ervaring, maar het is wel grappig om te zien.

Tijdens het avontuur zijn er ook allemaal stickers te vinden, welke de kwantiteit omhoog halen. Toch zul je nadat je al deze stickers hebt gevonden niet vaak opnieuw het verhaal van ongeveer 10 uur lang gaan volgen. Niet omdat het verhaal niet leuk is, integendeel juist, maar een boek lees je bijvoorbeeld ook niet twee keer achter elkaar uit. Hetzelfde is dus ook met deze game.

Ook zijn er een paar puzzels aanwezig. Jammer genoeg zijn het er niet veel en deze puzzels zijn ook niet heel ingewikkeld of variërend. Ik als puzzelfan had graag een stuk meer puzzels willen zien. Dit had de gameplay overigens een stuk leuker gemaakt en meteen een stuk interessanter. Tevens zouden meer puzzels goed passen bij dit soort spellen, je speelt tenslotte als een detective. In mijn ogen is dit een gemiste kans, maar wellicht zitten er in het vervolg van Jenny LeClue – Detectivu wel meer puzzels.

Het begin van een groot mysterie

Ja, je las het goed, een vervolg. Omdat ik voor deze review de volledige game gespeeld heb, weet ik dus ook hoe het verhaal eindigt. Althans, dat zou je denken. Hoe jammer het ook is, dit spel is pas het begin van het hele verhaal. Er blijven dus nog een aantal vragen onbeantwoord. Hier zul je dus echt rekening mee moeten houden als je Jenny LeClue – Detective gaat kopen.

Aan het einde van deze game kom je een grote beslissing te staan. Wat dat is ga ik niet weggeven, maar ik ben wel echt super benieuwd of dat invloed gaat hebben op het volgende deel. Gelukkig is er al wel bevestigd dat er een tweede deel aankomt, welke ook naar de Nintendo Switch zal komen. Maar wanneer, dat is nog even de vraag.

Grotendeels in het Nederlands te spelen

Wat voor de jongere of niet Engelstalige spelers fijn is, is dat het spel bijna volledig naar het Nederlands vertaald is. De tekst in ieder geval, alleen de stemmen zijn alleen in het Engels beschikbaar. Het volledige dialoog, vele voorwerpen met daarop tekst en bladzijdes uit boeken zijn bijna helemaal vertaald naar het Nederlands, maar helaas niet alles. Waarom deze keuze gemaakt is weet ik niet, maar gek vind ik het wel. Om te beginnen zit er namelijk richting het einde van het spel aan een soort puzzel waarbij je bepaalde woorden moet vinden. Echter zijn deze bladzijdes in het Engels, maar zijn de woorden die verwijzen naar het woord wat je moet vinden, in het Nederlands. Hierdoor begreep ik niet helemaal wat nou precies de bedoeling was.

Een ander voorbeeld is dat als je een nieuwe zaak begint er ”the case of” komt te staan. Echter zijn deze woorden in het notitieboek wel vertaald naar ”de zaak van”. Gelukkig zijn deze paar woorden niet erg belangrijk, maar toch blijft dit slordig ogen.

Audiovisueel

Over het uiterlijk van Jenny LeClue – Detectivu ben ik erg te spreken. Alle personages en omgevingen zien er namelijk simpel, maar toch erg strak, gedetailleerd en kleurrijk uit. Ook weet het spel goed om te gaan met de belichting. De titel ziet er namelijk zowel boven- als ondergronds prachtig uit. Vooral in donkere gebieden zorgt dit voor erg spannende en mysterieuze momenten.

Wat mij verraste is dat het volledige spel helemaal is ingesproken. De stemmen passen goed bij alle personages, maar let er wel op dat deze alleen in het Engels zijn. Gelukkig is er voor de mensen die deze taal niet spreken een Nederlandse ondertiteling beschikbaar. De muziek, welke overigens niet altijd te horen is, past zich verder goed aan op de situatie waar je je op dat moment in bevindt. Zo is bijvoorbeeld de muziek in de donkere grotten wat spannender en mysterieuzer en de muziek in het dorp juist weer vrolijker.

Conclusie

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, Jenny LeClue – Detectivu zal ongetwijfeld niet voor iedereen zijn. Dit komt omdat je het grootste gedeelte van de game voornamelijk naar een verhaal zit te luisteren. Het verhaal wordt goed en duidelijk verteld en is zeer vermakelijk om naar te luisteren. Ondanks dat er niet heel veel puzzels aanwezig zijn, weet deze titel toch een goed balans te vinden tussen het verhaal en het onderzoeken van de omgevingen. De stijl van deze game ziet er zowel in handheld als op het grote scherm prachtig uit en de stemmen van de personages zijn daarentegen prettig om naar te luisteren. Ik zou zeggen, wordt vervolgd!

Eindcijfer: 7,2