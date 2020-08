Bekijk hier nieuwe gameplaybeelden van One Line Coloring

Een kleurrijk puzzelspelletje.

Een paar dagen geleden, op 21 augustus, verscheen One Line Coloring in de Nintendo eShop. Soms kan het best lastig zijn door alleen naar afbeeldingen te kijken of je iets leuk vindt. Gelukkig zijn er vandaag ruim 10 minuten aan gameplaybeelden, van deze puzzelgame, op YouTube verschenen.

In het kleurrijke puzzelspel One Line Coloring probeer je een voorwerp te creëren met één lijn. Wellicht herken je dit concept, maar dan met pen en papier. In de game zijn meer dan 100 modellen te maken, welke verdeeld zijn over 6 thema’s. Weet jij met behulp van je inzicht al deze puzzels op te lossen?

Ben je benieuwd geworden naar deze titel? Bekijk dan onderstaande gameplaybeelden.

Dit levendige puzzelspelletje kost momenteel € 5,99. Ga jij ‘m aanschaffen? Laat het ons weten in de reacties.