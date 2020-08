Volgende uitgave van Nintendo Dream zal nieuwe Switch-game onthullen

Een titel waar "iedereen van zal genieten".

In de laatste uitgave van Nintendo Dream hint het tijdschrift naar een onthulling die gemaakt zal worden in het nummer van volgende maand. In september zal het Japanse tijdschrift blijkbaar een Switch-game onthullen “waar iedereen van zal genieten”. Op dit moment zijn helaas niet meer details bekend over de aard van deze aankondiging. Zo is nog onduidelijk of dit een first-, second- of third-party game is en of het gaat om één of meerdere titels.

Naast deze hint over een nieuwe Switch-game kondigt Nintendo Dream aan dat zij een interview met Toshiyuki Toyonaga gaan publiceren in de september-uitgave. Toyonaga maakte deel uit van de Japanse stemmencast voor Fire Emblem: Three Houses en speelde Claude.

De volgende uitgave van Nintendo Dream is op 19 september 2020.

