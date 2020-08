[DN’s Five] De beste Mario Party-spellen

Het aantal Mario Party-titels is inmiddels behoorlijk opgelopen, maar welke delen waren nu het leukste?

Tijd voor lijstjes! In DN’s Five schotel ik, en wellicht ook andere redactieleden, jullie de komende tijd verschillende lijstjes met een top 5 voor. Volledig persoonsgebonden en er wordt niet namens de hele redactie gesproken. De perfecte plek voor de DN-redactie om zijn mening te geven dus.

Deze week kijk ik naar de verschillende Mario Party-spellen welke we de afgelopen jaren voorbij hebben zien komen. Een bewogen serie waarbij veel fans toch liever die oude vertrouwde delen zien. Welke van alle delen in de serie is de beste? Daar zijn de meningen ongetwijfeld erg over verdeeld. Mijn lijstje lees je hieronder.

5. Mario Party DS

Mario Party DS vond ik in het begin eigenlijk helemaal niet zo leuk en ook in de media wist de game niet al te hoog te scoren. Niet geheel onterecht, het spel is eigenlijk heel klein en beperkt waardoor je er in je eentje snel op uitgekeken bent. Zeker omdat je alles nog tien keer opnieuw moet doen, maar dan met andere personages, gaat dat snel vervelen. En ja, daar zit je dan met een full priced game…Toch heb ik me uiteindelijk flink weten te vermaken met de game, mede doordat je met slechts één game card samen kon spelen. Dat heeft uiteindelijk voor flink wat avondjes Mario Party gezorgd. En de minigames maakte eigenlijk best wel goed gebruik van de functies van de Nintendo DS. Mede daarom, en omdat de serie natuurlijk wel om samenspelen draait, toch een plekje in deze DN’s Five.

4. Super Mario Party

De onlangs verschenen Super Mario Party voor de Nintendo Switch is absoluut geen slechte game, daarom is die natuurlijk ook in dit lijstje terecht gekomen. Toch had de game anno 2019 wel wat meer te bieden mogen hebben. Het beperkt aantal en vrij eenvoudige speelborden vond ik persoonlijk erg jammer, mede doordat veel minigames juist zo leuk zijn! Ja, de game kent wat verfrissende game modi, maar het klassieke bordspelletje wordt net iets te snel eentonig. Gelukkig zijn al die verslavende minigames ook los te spelen!

3. Mario Party 3

Waarschijnlijk had je niet verwacht om dit deel in het lijstje te vinden, maar hij staat er toch echt. Het spel is tegenwoordig zeldzaam te noemen en is commercieel ook geen succesje geworden. Want ja, waarom je geld aan deel 3 uitgeven als je deel 1 en 2 al hebt? Ik deed dat destijds wél en eerlijk is eerlijk, ik heb enorm veel plezier beleefd aan dit spelletje. Mede door het grote aantal nieuwe minigames en een verhaal wat me toentertijd boeide (nee, als je er nu over nadenkt stelde dat niks voor) was dit mijn favoriet. Ook het feit dat het tempo in de game lekker omhoog is gegaan, maakte dat mijn voorkeur naar deel 3 uitging. Mario Party 3 heeft nog steeds een van de leukere collectie minigames en een aantal interessante speelborden!

2. Mario Party 4

De allereerste Mario Party op de GameCube is niet alleen de beste van de vier(!) delen die voor het paarse systeem zijn verschenen, het blijft ook een van de leukere delen tot nu toe! Mario Party 5 was voor mijn gevoel een haastklusje, Mario Party 6 was te gimmick met die microfoon en Mario Party 7 had net zo goed niet uitgebracht kunnen worden. Heel vernieuwend was deel 4 niet, maar de sfeer was top en de speelborden en ook de minigames waren enorm leuk om te doen. Steker nog, in Mario Party 4 was bijna elke minigame gewoon geweldig! Daarnaast zag Mario Party 4 er ook nog eens heel mooi uit, beter dan sommige Wii-titels, en bleef de serie lekker trouw aan het origineel. Veel beter kun je het niet krijgen toch?

1. Mario Party

Toch wel, want stiekem komt de originele Mario Party op de eerste plek. Voor een groot deel vanwege nostalgische redenen, maar gelukkig is deze rubriek daar dan ook perfect voor. Oké, het spel was best wel traag, het maakte je handpalmen letterlijk kapot (inclusief je controller met de draai-de-controlstick-rond-spelletjes) en ook de AI was zo vals als het maar zijn kon. Maar dat maakt het stiekem ook wel een beetje leuk. Ook dingen als Chance Time (In enkele seconden kon je echt alles kon kwijtraken) maakte het spel zeer onvoorspelbaar. Nog meer dan dat het is in de andere Party’s. En een ding is zeker; ik had met het origineel het meeste plezier wat betreft de singleplayer, in vergelijking met alle andere delen. En alleen al het ontelbaar aantal vervolgen laat zien dat het idee om met Mario een feestje te houden niet zo slecht bleek…