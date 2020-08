Een kijkje naar de gameplay van Sakuna: Of Rice and Ruin

De actie en het vechtsysteem van de game staan centraal in een nieuwe video.

Eerder deze maand is er door Marvelous aangekondigd dat Sakuna: Of Rice and Ruin naar Europa komt. Vanaf 10 november zal de game hier verkrijgbaar zijn. Ook de speciale Golden Harvest Edition zal naar Europa komen. Alhoewel de standaard fysieke versie €39.99 kost, zal je voor de Golden Harvest Edition 20 euro meer neer moeten leggen. Deze speciale uitgave zal namelijk €59.99 kosten, al krijg je er dan ook een aantal leuke spullen bij.

In het pakket zit namelijk de officiële soundtrack verdeeld over drie CD’s, een dubbelzijdige poster, een dik boek met daarin afbeeldingen uit deze titel en uiteraard een fysieke versie van het spel en dat allemaal in een gave doos.

Sakuna: Of Rice and Ruin is een indiegame welke gaat over een verwende landbouwgodin die verbannen wordt naar een gevaarlijk eiland en daar moet zien te overleven en de mensen die het eiland bewonen moet helpen.