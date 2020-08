[Gerucht] Komt Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 naar de Switch?

Er zijn diverse afbeeldingen in de demo gevonden die hierop wijzen.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 is een verzameling van Tony Hawk’s Pro Skater en Tony Hawk’s Pro Skater 2. Beide spellen zijn volledig opnieuw ontwikkeld en hebben een HD-resolutie gekregen. In deze games kun je weer allerlei trucs uitvoeren op jouw skateboard als diverse personages, zoals Tony Hawk. Dit spel is op dit moment alleen aangekondigd voor de PlayStation 4, Xbox One en pc, maar komt er ook een Switch-versie aan?

Voor Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 is er een demo-versie uitgekomen en in de bestanden is wel iets heel opmerkelijks gevonden. De demo bevat diverse afbeeldingen van de Switch, de Pro Controller en de Joy-Con, waar de besturing op aangeduid zou worden. Dit geeft natuurlijk geen garantie dat het spel ook daadwerkelijk naar de Switch komt, alleen Activision heeft in het verleden wel vaker spellen naar de Switch gebracht terwijl ze al een tijdje uit waren voor andere platformen. Voorbeelden hiervan zijn Crash Bandicoot N. Sane Trilogy en Spyro Reignited Trilogy.

Kijk jij uit naar een versie van Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 voor de Switch?