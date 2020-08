Jenny LeClue: Detectivu komt volgende week naar de Nintendo Switch

Het lange wachten is bijna voorbij!

Het is inmiddels alweer een lange tijd geleden dat Jenny LeClue: Detectivu werd aangekondigd voor Nintendo’s hybride console. Gelukkig is het wachten, van ruim anderhalf jaar, eindelijk bijna voorbij. Vandaag is namelijk het nieuws naar buiten gekomen dat Switch-bezitters vanaf 26 augustus aan de slag kunnen gaan met deze titel.

In Jenny LeClue: Detectivu speel je als, hoe kan het ook anders, detective Jenny LeClue. Helaas woont deze jongedame in een nogal saai dorp, waar vrijwel nooit iets spannends is gebeurd. Toch gebeurt er op een dag iets bijzonders. Haar moeder wordt namelijk beschuldigd van moord. Weet jij in dit avontuur te achterhalen wat er daadwerkelijk gebeurd is?

Mocht je benieuwd zijn naar deze game, bekijk dan onderstaande trailer.