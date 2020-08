She Dreams Elsewhere komt volgend jaar naar de Switch

Een wel heel vreemde RPG komt naar de Nintendo Switch.

Studio Zevere heeft vandaag in de Indie World Showcase bekend gemaakt dat hun spel She Dreams Elsewhere naar de Nintendo Switch komt. Het spel is een surrealistische RPG en staat gepland om volgend jaar op de Nintendo Switch te verschijnen.

In She Dreams Elsewhere verkennen spelers dromen en de realiteit die ze kunnen weerspiegelen. In de game kruip je in de huid van Thalia en spring je in haar dromen om haar innerlijke nachtmerries te confronteren om wakker te worden. Bekijk de mysterieuze trailer hieronder.