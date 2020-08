Raji: An Ancient Epic vanaf vandaag verkrijgbaar

Waan je in India met deze prachtige actie-platformer.

Snuif een grote hoeveelheid Indiaanse cultuur op met het debuut-spel van Nodding Heads Games in de vorm van een prachtige visuele actiegame. Vandaag is hij tijdens de presentatie van Indie World aangekondigd. Het team dat het spel heeft ontwikkeld is volledig opgegroeid in India, waardoor ze hun liefde voor deze cultuur goed hebben kunnen weergeven.



Raji: An Ancient Epic is een actie- en avonturenspel met veel indrukken uit de Hindoe en Balinese mythologieën, waardoor er een spel is ontstaan die er prachtig uitziet en een bijzondere sfeer overbrengt. Bescherm de wereld tegen de demon, dit doe je onder andere door ervoor te zorgen dat je goede wapens bezit. Dit verhaal is niet enkel een actiespel, maar ook een culturele vakantie door de prachtige architectuur en schilderijen die onderdeel uitmaken van de wereld waarin de speler zich bevindt.



Raji: An Ancient Epic is vanaf later vandaag verkrijgbaar in de eShop.