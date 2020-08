Nintendo houdt Indie World uitverkoop in de eShop

Nintendo kondigt een nieuwe sale aan in de eShop.

Naast de Indie World presentatie is er vandaag een Indie World-sale begonnen in de Nintendo eShop. Verschillende indiegames, waaronder titels uit de vorige Indie World presentatie, zijn nu in de aanbiedingen en kortingen kunnen oplopen tot wel 65%. Spellen die momenteel in de aanbieding zijn, zijn onder andere Ori and the Blind Forest, Exit the Gungeon, Streets of Rage 4 en meer.

Ook zijn er enkele leuke introductiekortingen op spellen die vanaf nu verkrijgbaar zijn. Zo kun je Raji: An Ancient Epic en Takeshi and Hiroshi nu tijdelijk met 10% korting kopen.

De sale loopt nog nog tot 30 augustus. In de eShop is de gehele lijst te vinden met titels die meedoen aan de uitverkoop.