Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je maarliefst 9.8 GigaByte aan opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in week 43 vele nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op je Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast bekijken hoeveel gigabyte een game daadwerkelijk in beslag neemt. Dit keer neemt de grootste titel, Jump Force Deluxe Edition, maarliefst 9.8 GigaByte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Serious Scramblers, maar een kleine 57 MegaByte.

Ben je benieuwd naar alle titels die volgende week allemaal in eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Jump Force Deluxe Edition – 9.8GB

Digerati Presents: The Dungeon Crawl Vol. 1 – 4.6GB

Collapsed – 2.8GB

AVICII Invector – 2.8GB

RPG Maker MV – 2.6GB

Helheim Hassle – 1.7GB

Niche – a genetics survival game – 1.2GB

Under the Jolly Roger – 919MB

Windbound – 695MB

#NoLimitFantasy, Super Puzzles Dream – 684MB

4×4 Dirt Track – 643MB

Good Pizza, Great Pizza – 599MB

Road To Guangdong – 590MB

Even the Ocean – 446MB

Puzzle Bundle – 3 in 1 – 409MB

Over the Alps – 361MB

Kwaidan: Azuma Manor Story – 304MB

Commander Keen in Keen Dreams: Definitive Edition – 206MB

Bunny Adventure – 121MB

Helheim Hassle – 117MB

Kids: Farm Coloring – 96MB

Cecconoid – 89MB

One Line Coloring – 67MB

Newton’s Cradle Puzzle Game – 59MB

Serious Scramblers – 57MB

Welk van bovenstaande spellen verheug jij je het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn benieuwd!