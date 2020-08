Journey to the Savage Planet krijgt DLC

De "Hot Garbage" DLC is vanaf nu verkrijgbaar!

Goed nieuws voor mensen die geen genoeg kunnen krijgen van Journey to the Savage Planet: een DLC is nu beschikbaar voor de Switch. De DLC komt met nieuwe gebieden om te ontdekken, nieuwe upgrades en nog veel meer. En het beste is, deze DLC is al vanaf nu verkrijgbaar! Een trailer met meer details kun je hieronder bekijken. Benieuwd wat wij van de game vonden? Je leest het hier.

In de DLC ga je naar de plek waar Kindred een gloednieuw resort wil opzetten, genaamd “Boomerdale.” Het probleem is alleen dat er daar de laatste tijd veel luchtverontreinigende stoffen in de lucht worden aangetroffen, en Kindred wil dat jij uitzoekt hoe dat komt. Naast nieuwe upgrades wordt je hier voorgesteld aan de op één na beste interstellar space exploration company… maar wat doen die daar? En belangrijker, hoe kom je van ze af?