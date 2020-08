Good Pizza, Great Pizza krijgt nieuwe releasedatum

Good Pizza, Great Pizza is vanaf 4 september te downloaden in de eShop.

Kooksimulatiespel Good Pizza, Great Pizza heeft een nieuwe releasedatum volgens de Nintendo eShop! Het spel zou origineel gepland in juli uitkomen, maar dat is niet gelukt. In plaats daarvan is het spel vanaf 4 september beschikbaar in de eShop. Het spel is bedacht door een echte pizza-chef, dus het belooft een bijzonder kookavontuur te worden!

In Good Pizza, Great Pizza run je je eigen pizzarestaurant met alles erop en eraan. Doe je best om zoveel mogelijk tevreden klanten te serveren en zo genoeg geld te verdienen om je restaurant open te houden! Je kan je restaurant upgraden door nieuwe toppings voor je pizza te ontgrendelen. Ook kun je nieuwe materialen ontgrendelen om jouw pizza veel beter te maken dan die van de concurrent! Het spel bevat meer dan 100 verschillende klanten met elk een eigen bestelling, dus doe je best om ze allemaal tevreden naar huis te laten gaan!

Benieuwd naar Good Pizza, Great Pizza? Bekijk hieronder een trailer!