Serious Scramblers krijgt releasedatum

Platformerspel Serious Scramblers van Chinykian Games komt binnenkort naar de Nintendo Switch! Het spel was in 2019 al te spelen op de PC, maar nu is hij ook in de Nintendo eShop verschenen! 28 augustus is hij te downloaden.

In Serious Scramblers begin je aan de top. Je hoort van alles gebeuren beneden, maar wat is het? De enige manier om dat te ontdekken is om naar beneden te springen! Via allerlei platformpjes spring je een weg naar beneden. Terwijl je naar beneden gaat zijn er ook allerlei obstakels om te ontwijken, dus pas op! Ook zijn er verschillende karakters om mee te spelen en wacht er een eindbaas op je.

Benieuwd naar Serious Scrambles? Bekijk hieronder een trailer!