Shakedown: Hawaii verschijnt 30 augustus op de Wii U

Goed nieuws voor mensen bij wie de Wii U nog geen stof ligt te happen.

Vorig jaar verscheen Shakedown: Hawaii voor Nintendo Switch. Over twee weken verschijnt hij voor een andere console van Nintendo: de Wii U. Hoewel de Wii U sinds de komst van de Nintendo Switch niet heel relevant meer is – Nintendo heeft de console zelf in 2017 al laten schieten – hebben third party-ontwikkelaars niet helemaal stil gezeten.

Vblank Entertainment heeft altijd beloofd Shakedown: Hawaii uit te brengen voor Nintendo 3DS en Wii U, zelfs toen de Switch in het vizier kwam. De 3DS-versie verscheen in september vorig jaar al. De Wii U-uitgave zal alle op dit moment uitgebrachte content bevatten, inclusief alle verbeteringen en optimalisaties. Je kunt de game spelen in SD, HD en 4:3 of 16:9.

Shakedown: Hawaii verschijnt op 20 augustus 2020 voor de Wii U, zowel fysiek als digitaal in de Nintendo eShop. De fysieke versies van Shakedown: Hawaii gaat in de verkoop op 20 augustus om 19.00 uur in Europa, exclusief in de winkel van Vblank Entertainment.

De Wii U-versie bevat alle momenteel uitgebrachte inhoud en functie-updates, inclusief de Mogul-update, de Full Tank-update en de vele andere kleine aanpassingen, verbeteringen en optimalisaties die na de lancering in de game zijn verwerkt. Ze ondersteunen zowel SD als HD, 4:3 en 16:9. Je kunt de Wii U-versie spelen met de GamePad, Wii U Pro Controller, Wii-afstandsbediening, Wii Classic Controller of Wii Classic Controller Pro. De game kan volledig op de GamePad (met aanraking!) Of op de tv vanuit je luie stoel worden gespeeld. Offici√ęle beschrijving Shakedown: Hawaii