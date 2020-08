Retro Studios zoekt hoofd producent voor Metroid Prime 4

De ontwikkeling van deze Metroid titel gaat door!

Metroid Prime 4 kwam het eerst aan het licht tijdens de E3 presentatie in 2017. Even later, in januari 2019, kondigde Nintendo aan dat het spel niet aan de verwachtingen voldeed van het team en dus opnieuw moesten beginnen met de ontwikkeling van het spel.

Dit was het punt dat Retro Studios begon te werken aan Metroid Prime 4. Sindsdien is de studio vaker op zoek naar nieuwe werknemers om diverse rollen te vervullen. Dit laat zien dat de productie van het spel in volle gang is.

Naast de sollicitatie van hoofd producent, zijn er ook nog andere sollicitaties open bij Retro Studios in de design categorie.

Benieuwd naar alle sollicitaties die momenteel nog niet vervult zijn? Bekijk ze dan hier.

