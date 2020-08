Sakuna: Of Rice and Ruin – Golden Harvest Edition komt naar Europa

Ben je benieuwd wat er allemaal in de Golden Harvest Edition zit? Lees dan dit artikel.

Vandaag is er door Marvelous aangekondigd dat Sakuna: Of Rice and Ruin – Golden Harvest Edition naar Europa komt. Alhoewel de standaard fysieke versie €39.99 kost, zal je voor deze Golden Harvest Edition 20 euro meer neer moeten leggen. Deze speciale uitgave zal namelijk €59.99 kosten, al krijg je er dan ook een aantal leuke spullen bij. De Golden Harvest Edition is binnenkort vooraf te bestellen op de website Marvelous Games Store.

In speciale edities van een game zitten veelal interessante spullen en zo ook bij Sakuna: Of Rice and Ruin. In het pakket zit namelijk de officiële soundtrack verdeeld over drie CD’s, een dubbelzijdige poster, een dik boek met daarin afbeeldingen uit deze titel en uiteraard een fysieke versie van het spel en dat allemaal in een gave doos.

Sakuna: Of Rice and Ruinzal zal op 10 november uitkomen op de Nintendo Switch. Kijk jij uit naar dit spel? Laat het ons dan weten in de reacties en wellicht ben je dan ook benieuwd naar onderstaande trailer.