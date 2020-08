Nieuw detail over volgende Stardew Valley-update bekend

Met de nieuwe update kun je jouw bed verplaatsen.

Dat de volgende update, met versienummer 1.5, eraan komt voor Stardew Valley is al even bekend. Regelmatig deelt ontwikkelaar Eric Barone, beter bekend als ConcernedApe, een nieuwtje via zijn Twitter-account over deze update. Zo is onder andere al bekend dat er bananenbomen komen en is er een verandering voor het huis van Willy geteased.

Ook nu heeft ConcernedApe weer een nieuwtje gedeeld over de volgende update. Met de nieuwe update kun je voortaan ook jouw bed verplaatsen! In hoeverre je deze kan verplaatsen is nog niet bekend gemaakt, het is dus ook nog onbekend of je het bed op de grond buiten jouw huisje kan plaatsen.