Even the Ocean krijgt launch trailer

Ratalaika Games heeft vandaag aangekondigd dat Even the Ocean al heel snel naar de Switch komt! Volgende week, 21 augustus is hij de downloaden via de Nintendo eShop. Even the Ocean is een platformer met visual novel en roleplay-elementen. Door lichte en donkere krachten te gebruiken baan je je een weg door vele levels en ontmoet je een hele hoop leuke karakters! Ook is er een launch trailer online gekomen. Benieuwd? Bekijk hem hieronder! Continue Reading