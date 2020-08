DARQ: Complete Edition komt begin volgend jaar naar de Switch.

Help Lloyd uit zijn diepste nachtmerries te ontsnappen!

Afgelopen oktober melden we al dat DARQ, een 2.5D side scroller horror game, naar de Switch zou komen. Toentertijd was het alleen nog niet bekend wanneer. Nu, bijna een jaar later, krijgen we daar eindelijk meer duidelijkheid over. DARQ zal begin volgend jaar op de Switch verschijnen. In de Complete edition zitten verder ook de twee DLC’s die sindsdien zijn uitgekomen, namelijk: “The Tower” en “The Crypt”. De trailer kun je hieronder bekijken.

In DARQ volg je het verhaal van Lloyd, een jongen die doorheeft dat hij aan het dromen is, maar wie het niet lukt om wakker te worden. Zijn dromen veranderen daarnaast al gauw in de engste nachtmerries, en hij zal in de donkerste hoeken van zijn onderbewustzijn moeten leren overleven. Gelukkig kan hij de droomwereld naar eigen inzicht manipuleren, maar zal dit genoeg zijn?