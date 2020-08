Ancestors Legacy krijgt fysieke release

Twee maanden na de release in de eShop is ook de komst van een fysieke versie aangekondigd.

In juni dit jaar verscheen de real-time strategy game Ancestors Legacy op de Nintendo Switch. Aanvankelijk kreeg de game alleen een digitale release in de eShop, maar hier zal verandering in komen. Destructive Creations heeft onthuld dat de game ook een fysieke release gaat krijgen. In Amerika is de game nu al te vinden in de winkels, Europa zal later dit jaar volgen.

Ancestors Legacy is een door de geschiedenis geïnspireerde real-time strategiegame met veel invloeden uit de Middeleeuwen. De game draait, zoals we dat kennen bij dit soort spellen, vooral om resource management en het bouwen van bases en squad-based gevechten. In onze review kun je lezen wat wij van de Switch-versie vonden.

In Europa zal de fysieke versie vanaf 26 november verkrijgbaar zijn voor € 39,99.