Samurai Jack: Battle Through Time krijgt Collector’s Edition

Via Limited Run Games.

Eerder vandaag heb je kunnen lezen dat Harvest Moon: One World een Limited Edition krijgt, al is dat niet het enige spel die dit jaar een speciale uitgave krijgt. Ook Samurai Jack: Battle Through Time krijgt binnenkort namelijk een Collector’s Edition. De versie is vanaf 14 augustus vooraf te bestellen op de website van Limited Run Games.

In de Collector’s Edition van een game zitten veelal interessante spullen en zo ook bij Samurai Jack: Battle Through Time. In het pakket zit namelijk de officiële soundtrack op CD, een poster met aan beide kanten een leuke afbeelding, Jack’s katana briefopener, drie kaartjes en uiteraard een fysieke versie van het spel en dat allemaal in een gave doos.

Samurai Jack: Battle Through Time zal op 21 augustus uitkomen op de Nintendo Switch. Kijk jij uit naar dit spel? Laat het ons dan weten in de reacties en wellicht ben je dan ook benieuwd naar onderstaande trailer.