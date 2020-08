Ontwikkeling Angry Video Game Nerd I & II bijna voltooid

Een release ergens in september is nu de verwachting.

In maart dit jaar werd bekend dat de collectie van Angry Video Game Nerd I & II ook naar de Nintendo Switch komt en inmiddels is er ook meer bekend over wanneer we de bundel kunnen verwachten. Ontwikkelaar James Rolfe heeft laten weten dat de ontwikkeling van de game goed verloopt en bijna is voltooid. De verwachting is nu dan ook dat we Angry Video Game Nerd I & II ergens in september mogen verwachten.

Angry Video Game Nerd I & II Deluxe is een HD upgrade van de originele actie-platformers. De bundel bevat zoals de naam al doet vermoeden twee spellen. Het eerste spel is ook uitgegeven op de Wii U, maar het tweede deel heeft nooit het daglicht gezien op Nintendo’s vorige console.

In onderstaande video vertelt James Rolf meer over de ontwikkeling van Angry Video Game Nerd I & II.